Incidente sulla A12: temporaneamente chiuso il tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione di Sestri Levante

AGGIORNAMENTO : poco dopo le 19:30 sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione di Sestri Levante, chiuso in precedenza a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 30.

Al momento si circola su due corsie e si registrano 7 km di coda in direzione di Sestri Levante.

---

Alle 18:30 circa sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, a causa di un incidente avvenuto al km 30, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Sestri Levante. Il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, e si è ribaltato sulla carreggiata. Nell’incidente sono rimasti feriti due passeggeri che viaggiano a bordo del furgone.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione di Sestri Levante.



Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Sestri Levante si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, di immettersi sulla strada statale 1 Aurelia in direzione di Chiavari dove rientrare in autostrada verso Sestri Levante.