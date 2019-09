Albissola, a Pozzo Garitta la personale dell'artista perugina Valeria Bucefari

"Da sabato 14 a domenica 29 settembre, con inaugurazione sabato 14 alle ore 17, sarà ospite negli spazi di Pozzo Garitta 32 (Circolo degli Artisti) ad Albissola Marina, con un personale, l'artista perugina Valeria Bucefari.

“La base del mio lavoro sta nelle componenti simboliche delle immagini mentre provo a raggiungere il contatto casuale tra occhio e superficie, verso dinamiche irrazionali che si evolvono in modo continuo. Ho scelto di usare di proposito un linguaggio surreale e onirico in cui oggetti e personaggi vivono la propria condizione e allo stesso tempo interagiscono e creano una storia fatta di simboli che l'osservatore deve interpretare" spiega in una nota l'artista Valeria Bucefari.

"Gli elementi dialogano, si fondono e cambiano completamente in una costante metamorfosi; ogni dettaglio rappresenta un indizio che ci aiuta a scoprire ciò che è nascosto o invisibile a prima vista. L'interazione tra spazio positivo e negativo, colore e non colore, linee curve e spazi geometrici insegue il duo “essere - non essere”, evoluzione naturale della vita, respiro e sua scadenza. Pertanto, l'interazione tra fattore umano e oggetto trasfigurato, metafora di sentimenti e idee, crea una serie di passaggi intuitivi che guidano gli spettatori verso ulteriori livelli di lettura e interpretazione della scena".

"Sono profondamente convinto che l'inconscio possa diventare il nostro miglior alleato se non lo temiamo ma piuttosto ci arrendiamo e proviamo a capirlo usando le immagini come passaggi di questa dimensione interiore - conclude - Ciascuno dei miei dipinti rappresenta per me una soluzione alle domande che mi pongo. Il mondo del circo, a volte uno specchio irreale e persino crudele della vita, ha profondamente ispirato il mio lavoro per il suo costante ping pong con la morte e per la sua atmosfera unica in cui tutti gli elementi hanno una connotazione specifica ma allo stesso tempo nascondono la verità dietro una maschera".