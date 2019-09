Sagre, mercatini e tanto altro: questo il sabato in Provincia di Savona

ALBENGA: da due generazioni la Cooperativa Macchia Verde organizza Sagralea - Rassegna del Vino Pigato, famosa manifestazione che ha come obiettivo la promozione del Pigato e degli altri vini del nostro territorio. E' proprio da questa volontà di valorizzare i prodotti del nostro territorio con un occhio al futuro, e riconoscendo il crescente interesse verso il mondo della Birra anche nella nostra Liguria, che nasce il Salea Beer Fest. Il festival dedicato alla cultura brassicola è in programma nella frazione di Salea d'Albenga, nella stessa location di Sagralea, che verrà allestita per l'occasione. Il festival vedrà la partecipazione di ben 8 birrifici, cucina da strada che ben si sposa con le 40 birre artigianali presenti agli stand, concerti live e djset. Dietro tantissime etichette di birra artigianale ci sono delle magnifiche storie – spesso giovani storie - che meritano di essere conosciute e raccontate ed è quello il Salea Beer Fest vuole fare in queste tre serate. Sarà, infatti, un fine settimana molto intenso dove, accanto all’assaggio di birre rosse, chiare, scure, doppio e triplo malto sarà possibile parlare direttamente con i mastri birrai a proposito di luppolo, modalità di produzione e soprattutto degustare le birre artigianali. I birrifici che potrete incontrare in questo weekend saranno: Birrificio Lariano, Birrificio AltaVia, Canediguerra, Birrificio Artigianale Sagrin, Maltus Faber-birrificio di Genova, Piccolo Birrificio Clandestino, Birra Elvo e Birrificio Nadir. In programma durante la prima edizione del festival anche una BIR-RUN organizzata dall’associazione Albenga Runners, dedicata a grandi e piccini. Una manifestazione podistica ludico sportiva non competitiva che partirà alle 18:00 dalla location del Salea Beer Fest. Sarà possibile iscriversi direttamente sabato dalle ore 17:00 con una quota partecipativa di 9 euro - che comprende anche patatine + birra- oppure di 6 euro senza consumazione. Non mancherà la musica con una line up davvero interessante. Sabato 7 settembre: Music for Shining People e Dj Smooth.

ALASSIO: presso i Cortili dell’Oratorio Don Bosco si terra la Sagra dei 150 anni di Don Bosco. Apertura degli stand alle ore 19. Il ricavato verrà utilizzato per borse di studio in occasione dei 150 anni della fondazione della nascita dell’Opera.

CERIALE: ritorna infatti a grandissima richiesta a l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi". In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore! Le notissime "boutique a cielo aperto" (come vengono ormai definite anche su stampa e TG nazionali) apriranno sabato 7 settembre sul Lungomare Armando Diaz. Dunque, una giornata da non perdere assolutamente per le migliaia di fans dell’originale Consorzio della zona! Sarà come al solito la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

CELLE LIGURE cambia colore e diventa color melanzana con l'appuntamento gastronomico della Notte Viola.

Festa in Giallo a COSSERIA. Tutte le sere apertura stand dalle ore 19 con totani fritti, tagliolini ai frutti di mare, ravioli, polenta, salsiccia e bracciale. Ogni serata animazione e musica dal vivo.

ERLI: sabato appuntamento con la sagra dedicata alla Polenta Bianca. Musica dal vivo con i “Charlestone”.

MIOGLIA: sabato 7 settembre la Pro Loco di Mioglia organizza la Sagra del Bollito, ormai giunta alla sua 42ª edizione. Un appuntamento fisso nella tradizione miogliese, dove come sempre il Re della manifestazione sarà il bollito misto alla piemontese accompagnato dalle tipiche salse. Numerosi e di alta qualità saranno i tagli di carne nostrana proposti insieme alle gustose salsine preparate dai cuochi della Pro Loco. Non mancheranno altri prelibati piatti: tra i secondi troveremo la salsiccia nostrana del Macellaio Vito Fortunato di Mioglia ed il pollo alla griglia, mentre tra i primi saranno presenti i tagliolini (tajarin in dialetto) al sugo di funghi o ragù, la polenta con sugo di funghi, ragù oppure “olio e formaggio”, ed infine i raviolini in brodo. A completare il menù le formaggette locali "a Km zero”, le deliziose crostate di Valentina de “La bottega del pane” e tante altre specialità da assaporare ascoltando la musica di “Bovero Band” Venerdì sera e “I Saturni” Sabato sera. La Pro Loco di Mioglia vi aspetta numerosi per concludere al meglio quest’estate di feste.

NOLI: il Comune organizza la 15° edizione de "La Repubblica del Gusto". L'evento si svolgerà sulla Passeggiata dei Pescatori, Corso Italia e piazza Dante. La rassegna coinvolgerà i Presidi Slow Food, i produttori riconosciuti DOP e l’identitaria tipica di cucine da strada Street Food.

PIETRA LIGURE: in piazza Piazza Boccardo e via Ghirardi dalle 9 alle 23 la Festa di fine Estate al Soccorso. Mostra mercato dell’artigianato, stand gastronomici con i mitici Fugassin e piatti tipici. Tutte le sere musica dal vivo.

QUILIANO: presso la Sms Montagna la Sagra dei Ripieni di mare e di terra. Apertura stand alle ore 19. A domenica anche a pranzo.