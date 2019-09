Alassio, alla discoteca "Le Vele" una serata dedicata alle eccellenze del Santa Corona

L’iniziativa porta la firma dei Lions Club Alassio Baia del Sole, Albenga Host, Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host e Loano Doria, che ancora una volta insieme, hanno come di consueto, espletato concretamente la loro, ormai nota, attività di servizio sociale, in un momento di grande significato. Una serata tra il buon cibo, la musica e il mare, opportunamente intitolata “abili oltre i limiti”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di strumentazioni di ultima generazione per i suddetti dipartimenti, che come scopo ultimo, hanno un solo principio: “La massima socializzazione dei cittadini traumatizzati”.