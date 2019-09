Per la moda autunno-inverno 2019 la parola chiave è: jeans slouchy. Una tendenza adatta a tutte

Si sa che trovare un paio di jeans che calzi alla perfezione e magari faccia anche tendenza è quasi una “mission impossible”. Ma dalla fine di quest'anno tutto sarà possibile! Infatti, arriva la moda autunno-inverno che ci regala il jeans “slouchy”. Stiamo parlando di un capo adatto al fisico di tutte, anche alle fantastiche curvy. Il termine “slouchy” sta per morbido, destrutturato, caratteristiche che si adattano a una vestibilità comoda a livello dei fianchi e sedere e che tende a stringersi verso le caviglie.

Ma non è tutto! Questi jeans in ogni loro declinazione di colore e finitura standard o addirittura strappati in fondo, hanno il fit giusto per essere abbinati a qualsiasi genere di capo: dalle felpe in pile alle camicette con maniche a sbuffo, ai top, alle giacche monocolore e così via. Non dimentichiamo anche l'abbinamento con stivali texani, ankle boots e sneakers. Le premesse che questo jeans comodo e di tendenza piaccia a tutte ci sono e la conferma ci arriva da Zara uno dei brand più attuali di sempre. Nella shopping list di Zara online, questo jeans ha già conquistato lo street style ed è pronto a diventare virale.

In galleria alcuni capi scelti per voi dalla fashion e beauty blogger, Federica Ferraro.