Stefano Bersola, Pietro Ubaldi e Game of Kings tra gli ospiti della 6° edizione del Comics & Games 2019

Un evento importante, di risonanza, che raduna migliaia di appassionati di fumetti, serie TV, videogiochi e cartoni animati. C'è chi viene vestito da Spiderman, chi da Lamù e chi da clown fuorilegge del videogioco Pay day. Un bel mix tra "personaggi e persone" che riempiono il parco di villa Rossi, a sestri ponente, tra i curiosi e i visitatori della fiera.

In fondo al parco c'è un grande palcoscenico che ospita nomi di risonanza, musica e voce dei protagonisti delle sigle dei cartoni animati fin dagli anni 90, oltre che all'importante presenza di Pietro Ubaldi, la voce di capitan Barbossa dei pirati dei Caraibi, o forse qualcuno riconoscerà in lui David Gnomo o Uan, il pupazzo parlante di BimBumBam.

Per la D&e Animation è una tappa promozionale importante, a meno di 20 giorni dall'uscita nei cinema, una quindicina di attori della serie, tra cui i volti noti di Maurizio Bonanno (Re Lagostin) e Matteo Arienti (Klayne Vorbon), presenti nelle due giornate del comics and games 2019, presso villa Rossi a Sestri Ponente (GE). Lo stand dedicato alla serie, curato dalla produzione indipendente D&E Animation, che offre la visione del trailer su uno schermo, i gadget e in esclusiva le bottiglie a edizione limitata dell'Idromele di Sisborn, prodotte dall'official sponsor Opificio Porco Sarvego di Rossiglione, ha a disposizione le ultime prevendite per la Premiere genovese (The Space Cinema porto antico di Genova del 26 settembre 2019).

Seguiranno le proiezioni al multisala Diana di Savona il 3 ottobre e al cinema Moretti di Pietra Ligure il 4 ottobre. Presenti in fiera, disponibili per scambiare due chiacchiere, l'autore Dario Rigliaco con le sue pubblicazioni e una rappresentante del reparto casting Rosa-Angela Rivituso. Nella serata di domenica, alle 21.30 circa, saranno proiettati gratuitamente i primi 100 minuti di Game of Kings (ep. 1,2,3,4), in attesa dell'ormai imminente seconda parte della serie. Una bella opportunità per ripassare la prima parte in maniere sicuramente diversa rispetto alla TV di casa, in compagnia di alcuni protagonisti e sul grande schermo del Comics & Games 2019.