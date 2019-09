Cairo, scontro tra moto e auto in corso Brigate Partigiane: un ferito

Incidente stradale nel pomeriggio odierno a Cairo Montenotte. L'allarme è stato lanciato in corso Brigate Partigiane. Secondo quanto riferito, il sinistro ha interessato una moto e un'automobile.

Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte, l'automedica, l'elicottero Drago e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il centauro, pare un uomo di 40 anni circa, è stato trasportato in codice rosso (poi diventato giallo) al Santa Corona di Pietra Ligure. Ancora in via di accertamento la dinamica del sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito qualche disagio.