Disagi lungo l'autostrada A10. Causa traffico intenso, la società che gestisce la tratta Savona-Confine dello Stato segnala code a tratti tra Albenga e Savona in direzione del capoluogo di Regione.

Autostrade per l'Italia invece, segnala code a tratti tra il Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Varazze in direzione Genova, sempre per traffico intenso.