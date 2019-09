Il maltempo colpisce il savonese: grandine a Finale, Pietra e Loano (FOTO e VIDEO)

La grandine colpisce la Provincia di Savona. Piccole palline di ghiaccio hanno ricoperto (e in alcuni casi allagato) in breve tempo nel pomeriggio odierno (domenica 8 settembre), le strade di alcune località come Pietra Ligure (compreso le alture), Finale Ligure e Loano. Il tutto correlato da lampi e tuoni.

In alcuni casi, l'accumulo è stato notevole. Secondo quanto riferito, la grandine ha imbiancato anche Bardineto e Calizzano, località situate nell'Alta Val Bormida. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alcuni danni causati dal maltempo.

Questo il video realizzato (a Calizzano) e gentilmente concesso da "Barberis Funghi Calizzano":