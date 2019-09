Savona, ruba portafoglio ad anziano: 24enne romena denunciata per furto aggravato

Ieri mattina, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno denunciato una cittadina romena di 24 anni, per furto aggravato.

Nel corso dei servizi di vigilanza, in zona di piazza del Popolo, una Volante è stata fermata da un anziano che ha riferito di aver riconosciuto transitare in zona una donna che, qualche giorno prima, l'avrebbe derubato del portafoglio contenente oltre 300 euro.

I poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca della donna, la quale - una volta individuata e rintracciata - non ha potuto far altro che ammettere la propria responsabilità in merito al furto ai danni dell'anziano.

Pertanto è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.