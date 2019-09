Auto d'epoca a Toirano: oltre 60 equipaggi al raduno (FOTO)

Raduno d'auto d'epoca a Toirano stamane, dove sono convenuti oltre 60 equipaggi di auto di ogni era. Molto ammirata la Citroen B11 del 56 che fu del famoso attore francese Jean Gabin e la Fiat 850 elaborata dalla A alla Z dal carrozziere genovese Roberto Chiappini che ha costruito tutta la scocca di sana pianta secondo il proprio design e dando alla vettura il nome di "Fiat Lampra".

L'evento, organizzato da Mirella Giorgi in collaborazione con Ruote d'Epoca di Villanova d'Albenga (pres. Augusto Zerbone) e il Comune di Toirano (sindaco Giuseppe De Fezza), ha ottenuto un successo nella partecipazione.

I componenti gli equipaggi hanno potuto ammirare una Mostra Scambio di modellismo in corso nel paese e visitare il locale frantoio Rosciano per terminare il raduno presso il ristorante Bergallo di Bardino Vecchia dove è avvenuta la premiazione e la consegna del premio speciale in ricordo di Renzo Betti.