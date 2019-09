L'evoluzione di Andora, tutta in un sito realizzato da Mario Vassallo

Cinque mesi di lavoro ininterrotto,8000 foto, disegni, ricostruzioni grafiche per illustrare visivamente e nel dettaglio con testi precisi, l'evoluzione urbanistica di Andora. Il risultato è on line. Si tratta del sito web www.andoraneltempo.it, un progetto realizzato dal geometrabandorese Mario Vassallo, con il Patrocinio del Comune di Andora e la collaborazione degli Uffici del Comune di Andora, dell'assessore Maria Teresa Nasi, del dottor Carlo Volpara e del fotografo Marino Vezzaro, che ha messo a disposizione e permesso l’utilizzo della sua unica ed intera collezione privata di fotografie. Un patrimonio di immagini eccezionali.

"Con oltre 8000 foto, disegni, ricostruzioni grafiche – spiega il geometra Mario Vassallo - il sito "andoraneltempo.it illustra visivamente in dettaglio i vari argomenti trattati. In home Page c'è un video, ma scorrendo il menù a tendina si può scegliere l'argomento che si predilige. “Andora nel tempo” fornisce la consultazione di una raccolta di informazioni, storia, foto antiche e non, curiosità, ricordi, documenti, dati su Andora, dal passato al presente, ed altro, effettuata grazie all'entusiasmo ed alla grandissima disponibilità offerta e messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dagli Uffici Comunali e di tutti coloro che hanno attivamente partecipato a rendere possibile l’idea iniziale.

Questa iniziativa - prosegue Vassallo- totalmente libera e gratuita, è stata realizzata per pura passione per Andora e si pone come un progetto nel tempo, una sorta di guida, che sarà prossimamente ampliata, con la partecipazione di chiunque voglia farne parte con il proprio contributo documentale".

Parallelamente, a breve, sarà disponibile la versione cartacea, non in vendita, che sarà consultabile esclusivamente presso la Biblioteca Comunale ed in uso alle Scuole andoresi.