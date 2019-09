Una domenica ricca di eventi in Provincia di Savona: ecco il programma

ALBENGA: da due generazioni la Cooperativa Macchia Verde organizza Sagralea - Rassegna del Vino Pigato, famosa manifestazione che ha come obiettivo la promozione del Pigato e degli altri vini del nostro territorio. E' proprio da questa volontà di valorizzare i prodotti del nostro territorio con un occhio al futuro, e riconoscendo il crescente interesse verso il mondo della Birra anche nella nostra Liguria, che nasce il Salea Beer Fest. Il festival dedicato alla cultura brassicola è in programma nella frazione di Salea d'Albenga, nella stessa location di Sagralea, che verrà allestita per l'occasione. Il festival vedrà la partecipazione di ben 8 birrifici, cucina da strada che ben si sposa con le 40 birre artigianali presenti agli stand, concerti live e djset. Dietro tantissime etichette di birra artigianale ci sono delle magnifiche storie – spesso giovani storie - che meritano di essere conosciute e raccontate ed è quello il Salea Beer Fest vuole fare in queste tre serate. Sarà, infatti, un fine settimana molto intenso dove, accanto all’assaggio di birre rosse, chiare, scure, doppio e triplo malto sarà possibile parlare direttamente con i mastri birrai a proposito di luppolo, modalità di produzione e soprattutto degustare le birre artigianali. I birrifici che potrete incontrare in questo weekend saranno: Birrificio Lariano, Birrificio AltaVia, Canediguerra, Birrificio Artigianale Sagrin, Maltus Faber-birrificio di Genova, Piccolo Birrificio Clandestino, Birra Elvo e Birrificio Nadir. In programma durante la prima edizione del festival anche una BIR-RUN organizzata dall’associazione Albenga Runners, dedicata a grandi e piccini. Non mancherà la musica con una line up davvero interessante. Domenica 8 settembre: The Uppertones e Operacao Tropico dj set.

ALASSIO: presso i Cortili dell’Oratorio Don Bosco si terra la Sagra dei 150 anni di Don Bosco. Apertura degli stand alle ore 19. Il ricavato verrà utilizzato per borse di studio in occasione dei 150 anni della fondazione della nascita dell’Opera.

Festa in Giallo a COSSERIA. Tutte le sere apertura stand dalle ore 19 con totani fritti, tagliolini ai frutti di mare, ravioli, polenta, salsiccia e bracciale. Ogni serata animazione e musica dal vivo.