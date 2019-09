L'Enpa soccorre un giovane assiolo nel parco del Beigua (FOTO)

"Secondo voi un parco nazionale o una riserva naturale dovrebbero soccorrere e curare gli animali selvatici in difficoltà trovati nel loro territorio? - commenta in una nota l'Enpa Savona - Naturalmente si ed invece la legge nazionale istitutiva di parchi ed arre protette assurdamente non lo prevede, anche se in alcuni di essi il servizio è stato comunque attivato".

"Ma non nelle provincia di Savona, dove per l’ennesima volta gli esasperati volontari della Protezione Animali sono dovuti partire da Savona e recarsi a Sassello (cento chilometri di carburante ed oltre due ore di tempo) per soccorrere un giovane assiolo in difficoltà, perché il parco del Beigua non ne vuol sapere, così come la riserva marina e regionale di Bergeggi, dove il comune gestore si comporta allo stesso modo".

"Il giovane è ora in cura, a spese e tempo dei volontari dell’Enpa e cresce velocemente, in compagnia di un coetaneo, recuperato nella stazione di Celle Ligure; l’associazione, privata e non governativa che riceve solo un limitato contributo economico della regione Liguria, è disperata per il gran numero di animali selvatici raccolti (oltre 350 nel solo mese di agosto), a fronte della scarsità di volontari e del silenzio vergognoso della Regione Liguria, del Parco del Beigua e del Comune di Bergeggi, che continuano a vantarsi vanagloriosamente di meriti ambientali ma a non voler organizzare un servizio pubblico di soccorso e cura della fauna selvatica in difficoltà con mezzi e risorse adeguati - concludono dall'Enpa - E chiede agli animalisti di inviare mail di protesta: presidente@regione.liguria.it, info@parcobeigua.it, b.sindaco@comune.bergeggi.sv.it".