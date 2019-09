Campagna olivicola 2019, in Liguria più ombre che luci

In questi giorni, che precedono l’inizio della campagna di raccolta delle olive in tutta la Liguria, con una previsione di “start” a metà ottobre più o meno ovunque, emergono forti le preoccupazioni generali di un’annata decisamente negativa in quantità e qualità.

Confagricoltura Liguria - in una sua nota - precisa che “certamente l’annata si annuncia ‘di scarica’ ma con forti differenze tra areale ed areale e, soprattutto, evidenzia una forte differenza di ‘approccio' tra i professionisti e gli hobbisti del settore”.

“La campagna - precisa Armando Schiffini, referente ligure per l’olivicoltura in Confagricoltura - si annuncia scarsa anche in considerazione del clima ‘avverso’ di questa estate che ha portato al proliferamento della mosca olearia con attacchi massimi da almeno un mese e mezzo. Certamente - prosegue Schiffini - abbiamo una diffusione del problema a macchia di leopardo, con zone maggiormente colpite rispetto ad altre”.

“Tuttavia - prosegue Confagricoltura Liguria - va rimarcato che coloro i quali da noi applicano, e bene, la ‘lotta integrata’, risultano decisamente meno colpiti”.

Secondo Confagricoltura Liguria, e le analisi del proprio Centro Studi, il problema è certamente più diffuso tra i cosiddetti “hobbisti” che rappresentano circa il 50 % della produzione olivicola ligure e che, va ricordato, hanno un ruolo primario di tutela del territorio.

“Questo - continua Confagricoltura Liguria - perché è meno diffusa tra tali operatori la lotta integrata basata su registrazioni delle temperature in campagna che vanno monitorate settimanalmente come fondamentale cartina di Tornasole della necessità o meno di trattamento”.

“Va ricordato - precisa Armando Schiffini di Confagricoltura Liguria - che tale monitoraggio puntuale consente di arginare il problema, considerando che temperature, come questa Estate, superiori ai 33 gradi, permettono naturalmente di eliminare le uova della mosca senza dover ricorrere a trattamenti con ‘adulticidi’. Molte aziende professionali, grazie alla lotta integrata, non hanno dovuto trattare nell’ultimo biennio e, quindi - conclude Schiffini - non si trovano nella condizione di un’annata totalmente disastrosa e compromessa”.