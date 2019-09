Savona, parcheggi Ata, i parchimetri accettano solo il pagamento con il pos: la rabbia dei cittadini

Non mancano le proteste dei savonesi sia per la chiusura da più di due mesi dell'accesso al parcheggio di Ata di via Piave dal lato via delle Trincee (costringendo a chi arriva da via Don Bosco a compiere un lungo giro per arrivare in via Pia per entrare) oltre a quello del Priamar dove le colonnine che attivano la sbarra all’uscita del parcheggio a pagamento non funziona.

Ma non solo, infatti sono molti i cittadini che lamentano l'impossibilità di pagare da alcuni mesi dai parchimetri con le monete, ma solo con carte di credito o bancomat.

"Per pagare un posto auto in Piazza del Pesce con le monete devi andare direttamente al porto. So che può scioccare, ma a volte le persone hanno fretta" spiega una cittadina.