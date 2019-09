Savona, il nuovo Comandante della Capitaneria Francesco Cimmino in visita dal sindaco Caprioglio

Il prossimo 13 settembre al Comando della Capitaneria di Porto di Savona avverrà la cerimonia del passaggio di consegne tra l'attuale Capitano di Vascallo (CP) Massimo Gasparini ed il Capitano di Vascello (CP) Francesco Cimmino.

In Comune questa mattina il sindaco Ilaria Caprioglio ha salutato Gasparini in partenza per Napoli e ha dato il benvenuto a Cimmino nuovo Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Savona.

Gasparini lo scorso febbraio 2017 aveva preso il posto del Capitano Vincenzo Vitale, lascia così dopo due anni e mezzo alla guida del Comando di Savona.

Il Capitano di Vascello Massimo Gasparini, 55 anni dopo aver conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti ha frequentato i corsi normali dell'Accademia Navale di Livorno dal 1982 al 1986, frequentando tra l'altro due campagne navali addestrative estive in Nord Europa con la Nave Amerigo Vespuco nel 1983 e in Nord America con la Nave Caio Duilio nel 1984, uscendone con il grado di Guardiamarina di Stato Maggiore e la laurea in Scienze Marittime e Navali. Quale ufficiale di Stato Maggiore della Marina Militare ha scelto la componente subacquea diventando Ufficiale Sommergibilista e successivamente imbarcando su diverse unità subacquee della Squadra Navale tra cui i Sommergibili Romeo Romei, Lazzaro Mocenigo, Leonardo Da Vinci e Guglielmo Marconi, conseguendo inoltre l'abilitazione AST/SMG Lotta contro la Superficie.