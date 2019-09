Bilancio di una estate intensa per la Polfer in tutta la Liguria

Quella appena trascorsa è stata una stagione intensa per la Polizia Ferroviaria ligure che ha affrontato tutte le criticità presentatesi con numerose attività preventive e repressive.

L'attività di Polizia giudiziaria ha consentito l'arresto di 10 persone e la denuncia in stato di libertà di altre 174.

Due giornate sono state dedicate al controllo ai passeggeri ed ai bagagli, nell'ambito di "Operazioni Stazioni Sicure" ricorrendo alle strumentazioni tecniche in possesso della Polizia Ferroviaria e all'ausilio delle unità cinofile ed altri due giorni sono stati dedicati a controlli straordinari presso la stazione di Genova P. Principe da parte di questa Specialità in sinergia con la Questura di Genova.

Per innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza negli scali ferroviari in questo periodo particolarmente interessato al maggior flusso di turisti e viaggiatori, le operazioni, denominate "Alto Impatto" e "Summer Clean Station 2" sono state disposte in ambito nazionale nelle maggiori stazioni ferroviarie italiane.