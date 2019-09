Savona, chiudono i battenti definitivamente l’Africa Market e l’Africa Meal

Chiudono definitivamente il supermercato Africa Market di via Luigi Corsi a Savona e Africa Meal di via Carissimo e Crotti a Savona

La Questura di Savona, il 9 agosto scorso, aveva già adottato provvedimenti di sospensione per 30 giorni degli esercizi a seguito di gravi episodi di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dopo gli arresti da parte della polizia dei due "signori" dello spaccio, il nigeriano Olele Imonitie e Rasim Hoxhaj che insieme allo stretto collaboratore, il "corriere" della droga Lorenc Paraj, rifornivano di marijuana e non solo tutta Savona, era stato appurato che l'Africa Market (gestito dalla sorella di Imonitie) era il luogo cardine del via vai dei pusher che effettuavano scambi davanti ai negozi e nel piano sottostante nel tunnel di via Luigi Corsi. Da mesi il negozio era sotto osservazione della polizia, anche perchè lo spaccio ai minorenni di Piazza della Nazioni dello scorso ottobre è stato appurato che fosse partito proprio da quella zona.