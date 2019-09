A Finalborgo si balla con lo... "Swing in Testa"!

La musica può essere “in testa” nel momento in cui una canzone ti colpisce, ti rapisce, ti fa venire voglia di muovere le gambe… Ma può essere anche “in Testa” nel senso della piazza di Porta Testa a Finalborgo, cornice abbastanza vasta da poter ospitare il ballo.

Tutto questo è alla base dello spirito (e del simpaticissimo gioco di parole) che contraddistingue “Swing in Testa”, evento di danza in programma proprio nella piazza di Finalborgo il 14 settembre a partire dalle 18:30.

Ne abbiamo parlato con Davide, il titolare del negozio Kita, che ci racconta: “Il programma della giornata inizierà con un dj-set che vedrà la presenza di un istruttore di ballo e di un musicista blues, entrambi appartenenti a Slidin’ Shoes Swing Dancers, una scuola specializzata in discipline come il lindy-hop, il boogie-woogie, il balboa e la blues dance. Saranno presenti sulla piazza alcuni Maestri di Ballo pronti a mettersi a disposizione, con la loro esperienza e i loro consigli, verso tutti coloro che vorranno approcciarsi a queste tecniche. E naturalmente speriamo che ci sia una grande affluenza di pubblico, in modo da dare il via anche a una grande lezione collettiva di balli di gruppo”.

Prosegue Davide: “L’idea è nata perché da una parte penso che gli spazi di Porta Testa si prestino a un’attività come questa, dall’altra perché anni fa io stesso avevo ballato in questa scuola, li conoscevo e mi piaceva l’idea di sperimentare una Edizione Zero di un evento di questo tipo, nella speranza che abbia successo, si ripeta negli anni e diventi un appuntamento fisso nel Borgo”.

Conclude Davide: “Io stesso sono commerciante nel Borgo e ne conosco le potenzialità. Sulla piazza si affacciano un bar e una focacceria, quindi mi piaceva l’idea di puntare su un orario che consentisse a chi vuole di fare un aperitivo in musica. E naturalmente spero di portare tanta gente che non solo balli, ma passeggi per le vie del Borgo facendo shopping e fermandosi a cena o per una pizza”.

Entusiamo anche da parte dell’associazione Finalborgo.it, che commenta: “Ogni iniziativa che parte dai nostri associati è sempre ben voluta, ben accolta e sostenuta in ogni modo possibile, soprattutto quando si tratta di eventi originali, grintosi, ‘di carattere’ ma al tempo stesso di prestigio come questo, in sintonia con l’idea di turismo culturale e di qualità che da sempre caratterizza la nostra associazione.

E naturalmente – concludono da Finalborgo.it – è forte la speranza di poter crescere insieme anche con questo evento, speriamo che questa ‘edizione zero’ sia recepita nel modo giusto dai residenti e dai gentili ospiti che in questo settembre si stanno intrattenendo per una vacanza nei nostri luoghi. Questo perché tutto ciò che avviamo è sempre nell’ottica di una crescita e di una espansione e contestualizzazione nelle varie zone del Borgo, al fine di offrire al rione e a chiunque lo vive, sia residente o turista, una proposta sempre rinnovata e, soprattutto, sempre di qualità”.