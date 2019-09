Savona: al via un vasto programma di rifacimento della segnaletica orizzontale

Al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a Savona: lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

Spiega ancora l'assessore che la cifra totale stanziata ammonta a circa 30mila euro e gli interventi inizieranno dal quartiere di Zinola (nella zona mare compresa tra lungomare dei Ceramisti e l'impianto sportivo).

Da qui si proseguirà verso via Nizza, con il rifacimento della segnaletica della pista ciclabile e degli attravesamenti pedonali in bicomponente, per migliorarne la visibilità e sicurezza.

Altri interventi interesseranno sia i punti con particolari condizioni di viabilità e ad elevata densità di traffico (come corso Vittorio Veneto, corso Mazzini, corso Ricci), sia gli attraversamenti pedonali adiacenti agli edifici scolastici (ove possibile realizzati sempre in bicomponente), con uno sguardo anche alle periferie (ad esempio piazzale Moroni, nelquartiere di Villapiana).

I lavori saranno realizzati sulla base di un cronoprogramma che tiene conto delle particolari esigenze di sicurezza segnalate dalla Polizia Locale.