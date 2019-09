Savona. Gustarte 2, la soddisfazione dell'assessore Zunato: "Una magica serata"

"Una magica serata, aver iniziato settembre con una serata così è stato bellissimo" commenta soddisfatta l'assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato dopo lo svolgimento di Gustarte 2, la caratteristica manifestazione dedicata all'arte, all'artigianato, alla marineria, alla musica e alla gastronomia, andata in scena sabato 7 settembre in via Saredo.