Millesimo, il 13 settembre un incontro rivolto alla cittadinanza per superare i traumi da lutti improvvisi e non

L’incontro con lutti improvvisi e tristemente precoci può comportare un alto livello di sofferenza per la comunità coinvolta e per i nostri ragazzi. Le domande che possono riempire i nostri pensieri e i nostri cuori sono molteplici e i segnali di disagio emotivo possono naturalmente manifestarsi in ognuno di noi.

Abbiamo per questo chiesto, come Comuni di Millesimo, Plodio, Cosseria, insieme all’Istituto comprensivo “Lele Luzzati” a Millesimo, un incontro di confronto e condivisione all’Associazione EMDR Italia che da anni interviene in casi di emergenze e lutti particolarmente traumatici. l'Appuntamento è fissato per venerdì 13/9/2019 alle ore 20,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Millesimo.

In tale occasione possiamo trovare utili risposte ad alcune delle molteplici domande che stanno abitando i nostri pensieri:

Quali sono gli eventi che possiamo considerare traumatici?

Come si reagisce a un lutto improvviso?

Come posso aiutare me stesso e i miei figli attraverso l’EMDR?

Quanto tempo ci vuole per elaborare un Lutto importante?

Reagiamo tutti allo stesso modo?

Incontriamoci insieme per confrontarci e capire come aiutare noi stessi e i nostri figli ad attraversare al meglio questo momento di profondo dolore. L’incontro verrà condotto dalla Dott. Vilma Valentini, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione EMDR Italia.