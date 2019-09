La Polisportiva Rialtese parteciperà alla XVII Edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada

La Polisportiva Rialtese di Rialto, Savona, parteciperà alla XVII edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che si terrà dal 12 al 15 settembre 2019 a Verona, con il gioco del Trucco da Terra.

Il Trucco da Terra, che sopravvive ancora oggi a Rialto ed a Calice Ligure, Liguria, grazie alla caparbia volontà di alcuni cultori delle tradizioni locali, i quali con u truccu (un cerchietto di ferro di una decina di centimetri di diametro con una punta che va piantata per terra), due parette di legno e due bocce, continuano a giocare. Il gioco consiste nel far entrare la boccia nel cerchio di metallo conficcato nel terreno, aiutandosi con la paretta di legno. Durante tutto l'anno, l’azione ludica delle comunità, in maniera ricorrente nel proprio territorio d’appartenenza, si rinnova nei contesti contemporanei.

Al Tocatì, oltre il Trucco da Terra, anche Bàla Creéla e Morra (Lombardia), Rouotta (Valle d’Aosta), Pizzicantò (Basilicata), Carrara (Sicilia) e diversi sport della tradizione italiana provenienti dalle regioni Lazio, Veneto, Trentino, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Molto ricca, come d’abitudine, la categoria dei giochi urbani, attenta alla contemporaneità, con attività come Kendama, Parkour, Ultimate Frisbee e Skateboard e la categoria dei giochi da tavoliere come, Carrom, Backgammon e Dama.

Ospite di questa edizione del Festival la Bretagna rappresentata dai giochi della tradizione come Palet sur terre l’antico gioco di lancio narrato sin dall’antica Grecia nelle opere di Omero, passando per i romanzi di “Gargantua e Pantagruele” scritti da François Rabelais; il gioco dei birilli tipico di Pohers, tra Carhaix e Edern, Quilles du Poher; il sollevamento della pertica, Lever de la Perche, gioco nato come sfida tra portatori di bandiere religiose durante le processioni; Bazh Yod, in Bretone “bastone per il porridge” perché lo strumento principale del gioco ricorda il mestolo usato per la preparazione del porridge d’avena, piatto tipico di questa terra; Galoche sur Billot, lancio del dischetto, un gioco risalente al 12° secolo che veniva praticato nelle strade, nei caffè e durante le sagre di paese, coinvolgendo tutta la cittadinanza; Lutte Bretonne, la lotta bretone nata durante le migrazioni del 4° secolo per prepararsi al combattimento in guerra e tanti altri giochi.

In un’ampia e suggestiva area cittadina si potrà “viaggiare” alla scoperta di tradizioni culturali, incontrando persone e consuetudini che portano nel presente antichi gesti ludici, danze, musiche e rituali (categorie espressive riconosciute dall’Unesco come parte del Patrimonio Immateriale - Convenzione di Parigi del 2003).