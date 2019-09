Albenga: presentazione del libro “Onda su onda”. Il ricavato andrà alla ricerca contro il cancro

Venerdì 13 settembre alle ore 17,30 presso la sala conferenze "Don Antonio Balletto" sita presso la Biblioteca di via Roma, si terrà la presentazione del libro "Onda su onda" di Elio Rancoita e Gabriella Giamello, moderatore Roberto Cerrato Presidente del Centro culturale San Giuseppe.

Si tratta di un libro che racconta l’esperienza dell’autore nel campo delle ricerche sottomarine, come sfondo l’Isola Gallinara e le emozioni di scoprirne i tesori sommersi. Per Elio Rancoita, infatti, l’Isola è il “luogo del cuore” e, proprio qui, ha collaborato a numerose scoperte anche grazie ai corsi archeo-sub gestiti dalla dr. Daniela Gandolfi.

Albenga è stata nominata "Capitale dell'Archeologia subacquea" ed in questo volume di percepisce chiaramente il legame tra la Città delle Torri, la sua Gallinara e la storia che riemerge grazie agli studi e all’archeologia.

I proventi ricavati dalla pubblicazione saranno interamente devoluti alla fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

La Fondazione è stata costituita per offrire un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un polo oncologico in grado di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche oggi disponibili.





Ingresso libero – Informazioni: 0182/51760