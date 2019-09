Calcio di inizio per Noberasco e la Genoa Soccer Academy

La nuova stagione calcistica vede l’azienda ligure Noberasco scendere in campo per il progetto Genoa Soccer Academy. L’obiettivo è promuovere nel proprio territorio d’origine, ma non solo, valori che non scadono con il passare del tempo, la sana pratica sportiva e l’adozione di corretti stili di vita di cui fare tesoro per il futuro.

Quando lo sport fa rima con ragazzi, passione, divertimento, determinazione e gioco di squadra, Noberasco sceglie di condividerne le finalità. Come? Diventando il Top Sponsor della rinomata Genoa Soccer Academy, nonché Partner Nutrizionale della Prima Squadra per il regime alimentare dei calciatori professionisti.

La Genoa Soccer Academy è un format ideato per coinvolgere una fitta rete di scuole calcio appartenenti a società dilettantistiche liguri e affiliate alla casa madre. Negli anni si è estesa a macchia d’olio in numerose regioni sbarcando all’estero, sull’onda del successo registrato e delle richieste annoverate. Oggi è un modello che fa scuola.

L’amministratore delegato dell’azienda ligure, Mattia Noberasco, commenta in questi termini l’accordo. “Quella dello sport è una passione condivisa in famiglia che, oltre a favorire le relazioni e i confronti, è portatrice di valori che Noberasco condivide. Per questo scendiamo in campo con i ragazzi della Genoa Soccer Academy. Alimentazione e sport sono un binomio indicativo di un benessere fisico e mentale. Con questa partnership vogliamo sensibilizzare alle buone abitudini attraverso attività concrete di edutainment e prodotti studiati per una corretta alimentazione. In questa direzione il progetto “Facile Star Bene”, rivolto alle scuole primarie di tutta Italia, strizza l’occhio a un percorso trasversale su alimentazione, salute e sostenibilità”.

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa Cfc, sottolinea l’importanza della collaborazione. “Da liguri siamo molto orgogliosi che un marchio come Noberasco, leader nel segmento della distribuzione della frutta e dei kit di riferimento, supporti le finalità per cui è nata e si è sviluppata la Genoa Soccer Academy. In termini di risorse materiali e umane, l’impegno che dedichiamo al progetto rientra nelle responsabilità sociali che il club porta avanti pure con altre iniziative indirizzate ai Millennials. Ci auguriamo che quello con Noberasco sia un punto di partenza per sviluppare insieme un percorso duraturo e congiunto, estendibile ad altri campi d’azione e temi d’interesse. A nome della società ho il privilegio di dare il benvenuto al nuovo partner nutrizionale”.