Albisola Superiore, Anas: programmato l'intervento sugli impianti di illuminazione della galleria 'Capotorre'

Anas ha programmato l’intervento di manutenzione dell’impianto di illuminazione nelle gallerie lungo la strada statale 1 “Via Aurelia”. Nel dettaglio, sarà effettuata la sostituzione delle lampade esistenti con i punti luce LED a risparmio energetico nonché l’adeguamento delle componenti elettriche a servizio delle gallerie ‘Pizzo’, a Terrarossa nel comune di Arenzano (GE), e ‘Capotorre’, in località Garbasso nel comune di Albisola Superiore (SV).

Per consentire l’esecuzione degli interventi, da domani 11 settembre e fino a giovedì 19 settembre, sarà attivo il senso unico alternato.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".