Meteo, torna l’anticiclone: bel tempo e temperature fino a 30 gradi al Nord Ovest

Lasciamoci alle spalle la prima decade di Settembre che ha regalato una diffusa variabilità con diversi fronti atlantici che hanno favorito il ritorno delle piogge sul Nord Italia e un deciso abbassamento delle temperature.

Tra mercoledì 11 e giovedì 12 Settembre, torna vivacemente l’anticiclone sull’Italia, con garanzie di bel tempo e temperature in rapida impennata. La “scaldata” sarà importante e significativa sia al suolo sia in montagna: dopo la neve caduta nelle ultime ore fino a 1500m sulle Alpi, lo zero termico è previsto in rapida salita oltre i 3800m, addirittura fino a 4100m nel weekend.

E proprio nel weekend ritroveremo l’estate settembrina con bel tempo su tutta l’Italia e temperature molto elevata come in piena estate, grazie alla componente africana che invierà un “alito bollente” soprattutto al Centro-Sud e valori di tutto rispetto si registranno anche al Nord.

Attesi fino a 29°C a Torino, 31°C a Milano e Bologna, 32° a Pavia, Novara, Alessandria e Vercelli. Anche in Liguria le temperature sfioreranno i 30°C. Farà invece piuttosto fresco durante le ore notturne con valori di 14-16°C in Pianura Padana e fino a 19-21°C anche in Liguria.

