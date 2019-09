Orco Feglino, al via le manifestazioni di interesse per il nuovo PUC

Partirà dall'urbanistica l'attuazione del programma della nuova amministrazione di Orco Feglino. Dopo anni di utilizzo del Piano Regolatore Generale l'amministrazione ha pubblicato nei giorni scorsi l'invito alla presentazione di “manifestazioni di interesse” per la progettazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Un passo in avanti che il comune dell'entroterra finalese è chiamato a compiere per restare al passo coi tempi, dato atto, come si legge nella delibera di Giunta n. 44 del 06/08/2019, che il vigente PRC, oltre ad essere uno strumento ormai datato e non più in linea con le attuali esigenze pianificatorie, ha sostanzialmente esaurito la sua capacità edificatoria.

Le manifestazioni da parte dei soggetti interessati all'oggetto in questione, pubblicato sull'albo pretorio online e nella sezione “amministrazione trasparente” del sito del Comune, dovranno pervenire entro le ore 12.30 del 28 settembre agli uffici comunali, anche via mail all'indirizzo pec “comune.orcofeglino@legalmail.it”.