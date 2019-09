Savona, via al progetto per i lavori di manutenzione del locali del mercato civico da adibire ad info-point della pesca

E' stato deliberato nella giunta comunale di ieri a Savona il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei locali, all'interno dell'immobile del Mercato Civico, da adibire ad Info- Point della Pesca.

"L'approvazione del progetto - afferma l'assessore allo Sviluppo Economico ed alle Attività Produttive Maria Zunato - ci consentirà di partecipare al bando previsto dal Programma FEAMP 2014/2020. Crediamo fortemente nella possibilità di essere ammessi al contributo per poter quindi realizzare la ristrutturazione straordinaria di due locali, con accesso separato da via Lavagna, posti uno sopra all'altro: la sala inferiore quale front office per cittadini e turisti e la sala superiore destinata invece a diventare un luogo d'incontro per i pescatori e per le Associazioni della pesca. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 130.000,00 Euro."

"Il ruolo del centro polifunzionale, Info- Point, della Pesca -prosegue l'assessore Zunato - è un notevolissimo valore aggiunto che andrà riempire di contenuti il Mercato Civico, in quanto oltre a sensibilizzare tutti gli attori del settore, e non solo, sulle tematiche ambientali, porterà avanti alcune battaglie legate ad una pesca sostenibile, alla valorizzazione dei prodotti più tipici, come ad esempio il bianchetto, rappresentando inoltre una vera e propria agorà nella quale il dibattito costruttivo, sarà prodromico di miglioramento delle tecniche di pesca, ma anche di una maggiore consapevolezza e conoscenza, ad esempio sulla stagionalità, da parte del Consumatore."

"Il Mercato Civico - conclude l'assessore - si pone quindi come centro focale della filiera alimentare locale, andando ben oltre il commercio delle nostre numerose eccellenze, per porsi come un expo permanente, pronto a valorizzare l'esistente, ma con un vivo humus all'interno, capace di cogliere le sfide che ci attendono, nel comune sforzo di salvaguardare l'ambiente, promuovere la biodiversità dell'offerta, esaltando, con un approccio olistico. un territorio che ha ancora moltissime potenzialità da evidenziare e nel quale la pesca è un settore di primissimo piano"