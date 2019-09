E' stato lanciato l'allarme intorno alle 14.30 per un incidente stradale in via Nazionale Piemonte a Savona.

Secondo le prime informazioni un'auto probabilmente a causa dell'asfalto viscido reso dalla pioggia ha perso il controllo finendo fuori strada.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di tre ambulanze della Croce Oro di Albissola Marina, la Croce Rossa e Bianca di Savona che hanno trasportato i tre occupanti del mezzo feriti in modo lieve in codice giallo all'ospedale San Paolo