Sceglie un paio di scarpe, non le paga, aggredisce il venditore e tenta la fuga. Arrestato a Savona

Ieri mattina, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno tratto in arresto un trentacinquenne con l’accusa di rapina. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, all’interno di un negozio ha indossato un paio di scarpe omettendone il pagamento e una volta scoperto, per guadagnarsi la fuga ha usato violenza nei confronti del responsabile del negozio. Lo stesso è stato trovato, inoltre, in possesso di altri prodotti di cui non giustificava la provenienza. L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti hanno denunciato all’A.G. un cinquantenne in ordine ai reati di danneggiamento aggravato e lancio pericoloso di cose. Lo stesso è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta. All’uomo è stato contestato di aver lanciato alcune bottiglie rotte contro i passanti e di aver danneggiato un’ auto in sosta, quindi denunciato per lancio pericoloso di oggetti e danneggiamento aggravato.