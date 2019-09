"Mostra del Fungo" di Ceva e "Settembre Cebano": ecco il programma completo

Abbiamo già dato annuncio su Savonanews delle importanti sinergie maturate tra Confcommercio Savona, Comune di Savona e Comune di Ceva per la "Mostra del Fungo" (leggi tutti i dettagli QUI).

Nel frattempo è stato reso noto il calendario completo dell'evento, inserito nel "Settembre Cebano":

Da Mercoledì 12 a Sabato 14 Settembre

All’Oratorio Parrocchiale: 40° Edizione Giornate micologiche a cura del Gruppo Micologico Cebano

Giovedì 12 Settembre

Ore 20.30 in biblioteca: Conferenza micologica

Venerdì 13 Settembre

Ore 18.30 in biblioteca: Conferenza micologica

Ore 21.00 in Piazza Vittorio Emanuele II: Concorso di bellezza “MISS FUNGO 2019”

Sabato 14 Settembre

In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA Esposizione scientifica di funghi freschi e liofilizzati e non solo, a cura del Gruppo Micologico Cebano Rebaudengo-Peyronel

Ore 15.00 Teatro C. Marenco: VI° Premio letterario internazionale "Marchesato di Ceva" a cura comitato culturale La Superba

Ore 18.00 Piazza Vittorio Emanuele II: INAUGURAZIONE 58° MOSTRA NAZIONALE DEL FUNGO presentata da Paolo Scola

Consegna del “Fungo d’oro” anno 2019 e della targa d’oro al Socio onorario del Gruppo micologico

Consegna riconoscimento “Sentinella glocal del territorio”

Presentazione del tradizionale piatto commemorativo disegnato da Maurizio Galliano

Gemellaggio del Fungo di Ceva con il Vino Dogliani

Confartigianato Imprese Cuneo: Premiazione fedeltà associativa

Esibizione della Banda Musicale Cittadina “A.Bersone-Masenti”

Ore 18.00 Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

Ore 20.45 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale SOUND GOOD

Ore 22.30 FUOCHI D’ARTIFICIO da loc. Campanone

Dalle 23.00 alle 1.00 Piazza Vittorio Emanuele II: DJ SET

Domenica 15 e Domenica 22 Settembre

In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA

In Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

Per le vie della città: “TURISMO ALIMENTARE” cammino-guardo-mi fermo-assaggio e ISOLA DEL MIELE a cura dell’associazione Aspromiele

Dalle ore 12.00 Corso Garibaldi: “La polenta saracena” della Pro Loco di Priola

Dalle 9.00 alle 18.00 sotto ala Municipio: Stand del TEATRO C. MARENCO di Ceva con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19

Dalle 9.00 alle 18.00 sotto ala Municipio: Stand dell’Associazione CEVA NELLA STORIA con possibilità di prenotazione per visite guidate al Forte e alla Città

Dalle 15.00 alle 17.30 Forte di Ceva: Visite guidate al FORTE di CEVA con prenotazione presso lo stand o ai recapiti: tel. 3394870843-0174704620 mail info@cevanellastoria.it – ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it

Servizio navetta per il FORTE dalle ore 14.30 da Piazza Vittorio Veneto

Domenica 15 Settembre

Ore 10.30 Stazione FF.SS.: Arrivo del treno della Linea Storica Ceva-Ormea, partenza trekking verso il forte comprensivo di lunch-box all’arrivo

Dalle 10.00 alle 16.00 sotto ala Municipio: “NONNA SIEDITI! OGGI CUCINO IO” Laboratorio ludico-didattico per i bimbi dai 4 ai 12 anni a cura di Pastificio MICHELIS specialità artigianali e dell’associazione GLI AQUILONI

Ore 15.00 Piazza Vittorio Emanuele II e per le strade della città:

SBANDIERANTI E TAMBURINE DEI SESTIERI DI VENTIMIGLIA

Ore 16.00 Presenza troupe di Telecupole con Sonia De Castelli

Ore 16.30 Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo teatrale di MARIO ZUCCA e presentazione stagione teatrale Filodrammatica Teatro Marenco di Ceva

Dalle ore 12.00 Piazza della Libertà: "Polenta, funghi e non solo " presso Soc. A.M.A. BRENTA

Dalle 14.00 alle 18.00 presso il Campanone di Ceva: “ CAMPANONE SU E GIU’: UNA VISITA NUOVA E ANTICA” a cura del CAI ALPINISMO GIOVANILE

Lunedì 16 Settembre

Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: THE GREATEST SHOW SPETTACOLO DI DANZA A 360° della Scuola di danza JDS EL FUEGO LATINO

Martedì 17 Settembre

Ore 20.30 Piazza Vittorio Emanuele II: CANTATISSIMA Festival della Canzone

Mercoledì 18 Settembre

ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: PROVA DEL CUOCO SUL RAVIOLO CEBANO: Confronto fra 4 di ravioli a base di fungo cucinate dagli chef P.Pavarino e A.Bertolino, dialogando con A. ricette Viora del Gruppo Micologico Cebano

Giovedì 19 Settembre

Ore 20.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto “ROAD’S EXPERIENCE” di Mirko Pedroni, Rossana Cajro e Andrea Mastropasqua

Ore 21.30 Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo comico di SERGIO SGRILLI, comico di Zelig ingresso libero

Dalle 19.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Venerdì 20 Settembre

Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo “LA MUSICA INCONTRA LA DANZA” a cura della Scuola di Musica di Ceva e delle Scuole-ASD di Danza

Dalle 19.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Sabato 21 Settembre

In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA

Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

Ore 16.00 Castello Rosso: UN PIANETA AMMACCATO a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche

Ore 18.00 in biblioteca: Conferenza: “ PROFUMI E FUNGHI” a cura di Luca Ferrua, esperto enogastronomico e redattore capo Torino de La Stampa

Dalle 9.00 alle 19.00 sotto ala Municipio: Stand del TEATRO C. MARENCO di Ceva con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19

Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale DRAGON ATTACK – TRIBUTO AI QUEEN & FREDDY MERCURY

Dalle 23.00 alle 1.00 Piazza Vittorio Emanuele II: DJ SET

Dalle 10.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Domenica 22 Settembre

Ore 12.00 Forte di Ceva: Pranzo “ ALTRO FUNGO ”

Ore 15.00 Piazza Vittorio Emanuele II: SPETTACOLO DI DANZA a cura della Scuola di danza Doppie Punte ASD di Ceva

Ore 16.00 Piazza Vittorio Emanuele II: concerto della BANDA MUSICALE CITTADINA “A.BERSONE-MASENTI”

Ore 17.30 Piazza Vittorio Emanuele II: Premiazione 13° Torneo Funghi a Canestro - Memorial Silvio Gamba

Ore 16.00 Castello Rosso: UN PIANETA AMMACCATO a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche

Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale LIBERA USCITA

Dalle 10.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Sabato 28 Settembre

Ore 16.00 Forte di Ceva: CORO DI VOCI BIANCHE e BALLO a cura delle Scuole di Musica e di danza Doppie Punte ASD di Ceva e MERENDA SINOIRA

Domenica 29 Settembre

Ore 9.00 All’Oratorio Parrocchiale: 42° CAMMINATA SETTEMBRINA-CORSA PODISTICA con pranzo alle ore 12.30

Per chi lo desiderasse, il programma completo è scaricabile anche in formato Pdf allegato a questo articolo.