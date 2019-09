Vado, tutto pronto per il ritorno della cena colorata

Ritorna a grande richiesta la cena colorata di Vado Ligure. Sabato 14 Settembre dalle 19 ci sarà la seconda edizione della Cena Colorata, nei giardini a mare “C. Colombo” di Vado.

Sono ancora aperte le adesioni (fino a venerdì mattina) per prenotare il tavolo. La prenotazione è gratuita ma obbligatoria, il contatto è 3476084924 e la mail: anto.bon@gmail.com.

Questo permetterà di organizzare al meglio per il numero e il posizionamento dei tavoli, ed ognuno avrà il proprio tavolo riservato. Le modalità sono come per la scorsa edizione, saranno a disposizione il tavolo con le panche, e si può portare tutto l’occorrente per allestirlo, dalla tovaglia, ai piatti, bicchieri, tovaglioli e stoviglie tutto colorato.

Carta o plastica, niente vetro e ceramica, per ragioni di ordinanza sulla sicurezza.

"Preparate a casa e portate con voi alla serata il cibo che più vi piace, ma ricordatevi di scatenare la vostra fantasia e osate! Vestitevi pazzi di colore, è ammesso tutto! Parrucche, occhiali luminosi, gonnellini hawaiani, ghirlande, berretti stravaganti, collane, bracciali, scarpe multicolor... tutto tutto colorato" spiega l'organizzatrice dell'evento Antonella Minasso Bonelli.