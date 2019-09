Loano: nella Sala del Mosaico “I sogni di Clara”, mostra personale di Monica Zambon

Da mercoledì 11 a giovedì 26 settembre nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano sarà allestita “I sogni di Clara”, mostra dei dipinti a olio dell'artista Monica Zambon. L'inaugurazione è in programma sabato 14 settembre alle 17. L'esposizione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il sogno rappresenta una parte essenziale dell'esistenza umana.

In esso, le forze potenti dell'inconscio si liberano, spezzano le catene della razionalità e vengono in superficie. Monica Zambon è nata a Settimo Torinese. Ha frequentato la scuola d'arte. Ha partecipato a mostre collettive in molte città italiane. Ha tenuto mostre personali ad Arma di Taggia, Bordighera, Ventimiglia, Genova, Cremona, Reggio Emilia, Sanremo, Ospedaletti, Albenga, Torino.

Ha vinto numerosi premi in concorsi pittorici nazionali ed internazionali, tra i quali: primo premio “Calvino e Sanremo” al Casino di Sanremo; primio premio a Bussana; primo premio a Ceriana; primo premio “Lorenzo Lotto” a Monte San Giusto. La mostra sara visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì nell'orario di apertura del municipio; sabato e domenica dalle 10 alle 19.