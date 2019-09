"No all'odio", Facebook chiude le pagine di CasaPound: rimossa anche quella di Savona

Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono più raggiungibili, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Sono, invece, ancora consultabili i profili Twitter.

A farne le spese naturalmente anche la pagina Facebook del partito di estrema destra di Savona, al centro da mesi per la presenza della loro sede in via San Lorenzo 39 nel quartiere di Villapiana (a un paio di metri a sinistra della sms Generale), storico quartiere rosso della città, che ha portato i cittadini di Savona a scendere in piazza con fiaccolate e cortei. Iniziative quest'ultime che hanno creato particolare tensione vista la deviazione della celebrazione del 24 aprile decisa dal Prefetto evitando il passaggio davanti alla sede di Casapound.