Venerdì 13 settembre ai Bagni Sorriso di Albisola Capo arrivano le Streghe

Ad Albisola le streghe non mancano. Presenze tra storia e fantasia, con il supporto di racconti sul filo della memoria e sul sentito dire che a volte vale più di quello che è realmente riscontrato. Sono soprattutto streghe buone, che fanno del bene, ma non sono mancati, anche nel Savonese, episodi drammatici, qualcuno (pochissimi per fortuna) finito in tragedia.

Di questo si parla venerdì 13 settembre, alle ore 17,30, ai Bagni Sorriso di Albisola Capo con la nuova presentazione dei libri ‘Terra di streghe’ e ‘In viaggio con la strega’. Il primo, coordinato da Nanni Basso e che ha come sottotitolo ‘Albisola e dintorni fra realtà e fantasia’, in quasi 200 pagine racconta una serie di episodi. Tra questi, trovano spazio l’urlo che spaccò una montagna (il Briccu Sciappà) della strega ripudiata dal marchese Gavotti, la dolce e tristissima storia di Benso e Lisa, le donne di Ellera che si trasformano in gatti dopo aver subito le violenze dei soldati di Napoleone. Ma si parla in modo particolare di coloro che curavano con le erbe, facevano nascere i bambini, proteggevano gli animali, toglievano i vermi o il malocchio. Le erbe (con il basilico) hanno un capitolo a sé, così come l’arte di Tullio di Albisola e di Eliseo Salino e i grandi Carnevali degli anni Cinquanta. Un ruolo speciale è quello dei gatti, mentre uno spazio è riservato alla scuola per ricordare le iniziative realizzate, sia a Marina sia a Superiore, dall’Istituto Comprensivo.

Il libro gemello, ‘In viaggio con la strega’ di Silvia Bertorello ed Enzo Macca, con la consulenza di Caterina Calò, Teresa Santoro e Angela Siri Santini per le ricette che chiudono i volumetto, è il racconto di un viaggio, datato 1680, dalla Provenza a Piana Crixia.

L’iniziativa rientra nel ‘Progetto streghe’, proposto dalle Unitre albisolesi: i ‘Corsi di studio e svago’ di Albissola Marina e ‘UniAlbisola’ di Superiore. Quasi trenta, globalmente, gli autori. Alcuni saranno presenti all’incontro ai Bagni Sorriso.