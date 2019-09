Chiude lo storico Hotel Giardino ad Albenga. I gestori: "Amarezza e rabbia"

Addio “Hotel Giardino” di Albenga. A divulgare la notizia a tappeto, attraverso un post su Facebook, è il Gruppo dei Fieui di Caruggi, che scrive: “Chiude ad Albenga, al fondo di viale Martiri, lo "storico" Hotel Giardino. Un altro pezzo della nostra città che sparisce portando con sè ricordi e nostalgia. Peccato”.

Amarezza, per l’associazione da sempre attenta alla cultura, alle tradizioni e, soprattutto, alla bellezza ingauna, non soltanto per la perdita di un tassello così importante dell’economia cittadina, ma più in generale per un viale Martiri della Libertà che in tempi ormai lontani era un luogo da fiaba, tutto un fiorire di villette e altre eleganti strutture in stile Liberty, oggi mortificato e deturpato da palazzoni e cemento diffuso.

Racconta Carla Montella, che per dieci anni ha gestito questa affascinante struttura ricettiva, fiore all’occhiello del turismo ingauno: “Non sta a me dire che cosa succederà, ma ci sono tanti lavori da fare e a questo punto presumo che i proprietari vogliano vendere i muri. Avevamo avviato una trattativa di compravendita ad aprile, ma a maggio hanno cambiato i loro piani. A quel punto, dopo lunghe negoziazioni ci hanno chiesto di chiudere al 31 agosto”.

Prosegue Montella: “Andremo avanti nella dependance di sole 7 camere, che appartiene a un’altra proprietà. E naturalmente cambieremo nome. Ma sono arrabbiata e amareggiata: prima di tutto perché dopo una stagione massacrante smontare un hotel è un’impresa da morire, avrei voluto almeno un po’ più di tempo. E poi perché dopo dieci anni di sacrifici è sempre triste chiudere un capitolo così importante”.

Noi di Savonanews non possiamo ipotizzare che cosa succederà in futuro e non sappiamo né di chi diventerà l’albergo, né come cambierà la struttura.

Abbiamo però chiesto al sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che cosa contempla in merito il Piano Urbanistico Comunale (Puc). Il Primo Cittadino, pur esprimendo il proprio dispiacere per la perdita di una struttura storica come questa, conferma che non cambierà nulla soprattutto in termini di destinazione d’uso e sottolinea che essa resterà turistico-ricettiva.