Stella, una passerella pedonale per la messa in sicurezza degli alunni all'uscita dalla scuola

Il tratto stradale di accesso al polo scolastico di Stella San Giovanni è interessato nelle fasi di accesso/uscita degli alunni da un notevole traffico veicolare e pedonale.

Nell’ambito delle iniziative già intraprese per la messa in sicurezza dei pedoni nella tratta interna al centro abitato di Loc. Rovieto Inferiore (dove oltre al polo scolastico, sono presenti attività commerciali, uffici pubblici e residenze), la Giunta Comunale ha approvato lo sviluppo della progettazione di una passerella pedonale, a sbalzo e separata rispetto alla carreggiata, al fine di dotare la tratta antistante il plesso di un percorso pedonale di collegamento ai posti auto più sicuro.

Inoltre la giunta presieduta dal sindaco Marina Lombardi ha approvato l'intervento per la messa in sicurezza del palazzo comunale.

Il progetto presenta un quadro economico di circa 80.000 euro che sono co-finanziati, per 50.000 euro, dal contributo a fondo perduto erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dei Piccoli Comuni per investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

L’edificio municipale in località Rovieto Superiore necessita, infatti, di un intervento di messa in sicurezza della copertura, con eliminazioni di importanti infiltrazioni d’acqua, messa a norma impianto elettrico e nuovo manto di copertura in tegole di laterizio in sostituzione degli attuali materiali incongrui rispetto al contesto architettonico di riferimento.