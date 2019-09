Varazze, limitazioni sulle sale giochi: aperte al massimo 7 ore al giorno

Chi violerà l’ordinanza può incorrere in una sanzione che va da 100 euro fino a 500 euro. In caso di recidiva, si applica, per un periodo non superiore di 5 giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco.