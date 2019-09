A Toirano in arrivo l'appuntamento "Il mio nome lascia il segno"

Quanto e che cosa possiamo (ri)scoprire, di noi, dietro il nostro nome?

Per chiunque voglia approfondire, a partire da questo e da altri interrogativi, la conoscenza di sé e la capacità di raccontarsi, l'appuntamento è per giovedì 12 settembre, ore 21.00, in Sala Consiliare a Toirano con "Il mio nome lascia il segno...", serata di presentazione e promozione dei laboratori di scrittura autobiografica organizzati periodicamente dalla Biblioteca Civica "Baccio Emanuele Maineri" di Toirano.

Come tutti i laboratori, l'incontro, aperto a tutti, sarà condotto dalla dottoressa Annalisa Nario, counselor ed educatore di metodologie autobiografiche.