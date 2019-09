Il sindaco Canepa: "Vi racconto la mia Borghetto bellissima" (VIDEO)

Ospite dei microfoni di Radio Onda Ligure 101, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha fatto il punto sulle due più grandi trasformazioni in programma per la cittadina.

La prima riguarda il PUC, fondamentale strumento urbanistico che consentirà di gettare le basi per “il paese di domani”. La seconda è legata all’abbattimento dell’ex oleificio Roveraro. L’ecomostro fatiscente sparirà e lascerà il posto a una grande piazza centralissima e piena di verde.

Sul PUC racconta Canepa: “Il vero paradosso non è tanto il contenuto, che pure di per sé è importantissimo, ma il fatto che sia stato approvato entro il 20 di agosto, termine ultimo per evitare di buttar via il lavoro di vent’anni. Sarebbe stato un grave danno economico per tutta la città. Essendo un percorso che abbiamo raccolto già in itinere la nostra amministrazione ha avuto un margine di intervento minimo, replicando soltanto alle osservazioni della Regione e dei privati. Avremmo voluto personalizzarlo maggiormente ma non sarebbe stato tecnicamente possibile”.

Sull’ex oleificio spiega il primo cittadino: “Questa invece è una delle parti di PUC su cui siamo potuti intervenire maggiormente: daremo a Borghetto una piazza che oggi non ha, un’area di dimensioni importanti, dal momento che il progetto prevede il reimpiego di circa quattromila metri quadri da adibire a verde pubblico”.