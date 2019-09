Inizia un nuovo anno scolastico: ecco il calendario dettagliato per la Liguria

Oramai manca poco. Tra meno di una settimana, ricomincerà la scuola per gli studenti liguri. L'anno accademico 2019/2020 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria - si legge sul sito della Regione - comincerà infatti lunedì 16 settembre 2019. L'ultimo giorno è previsto per mercoledì 10 giugno 2020 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria.

Fanno eccezione le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a martedì 30 giugno 2020. I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.

Questi i giorni di vacanza stabiliti a livello regionale: 2 novembre 2019; 23, 24, 27, 28, 30, 31 dicembre 2019; 2, 3, 4 gennaio 2020; 9, 10, 11 e 14 aprile 2020; 2 maggio 2020; 1 giugno 2020.

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative stabiliti a livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono: 1 novembre 2019; 25 e il 26 dicembre 2019; 1 e 6 gennaio 2020; domenica di Pasqua (12 aprile 2020) lunedì dopo Pasqua (23 aprile 2020); 25 aprile 2020; 1 maggio 2020; festa del Santo patrono.