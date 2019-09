"All Sports" a Varazze: tutte le associazioni sportive sul Molo Marinai d'Italia

Il 14 settembre a partire dalle ore 16 a Varazze è in programma All Sports, un grande evento di promozione della pratica sportiva, incentrato su dimostrazioni sportive ed informazioni, organizzato dall’ Assessorato allo Sport e dalla sezione varazzina della Lega navale italiana, con il Patrocinio della Città di Varazze.

Le associazioni sportive si presentano alla Città sabato 14 Settembre, a pochi giorni dall'inizio di un altro bellissimo anno di sport, con lo scopo di divulgare e far conoscere le loro attività. Le dimostrazioni e le prove libere inizieranno alle 16 fino alle 20, mentre dalle 21 sono in programma le esibizioni delle scuole di danza e di Twirling e si svolgeranno sul Molo Marinai d'Italia.

La Lega Navale organizzerà delle uscite di canoa polinesiana a partire dalla loro base nautica presso la Marina di Varazze. Alla manifestazione hanno aderito in modo corale tutte le associazioni sportive varazzine, che, grazie ad All Sports, avranno la possibilità di promuoversi e di far sperimentare le loro attività, dando anche la possibilità ad ogni bambino di scegliere lo sport che più gli piace.

A fare da apripista è stato l'Oratorio Salesiano che, durante l'Estate Ragazzi, appena conclusa, ha permesso a tutti i ragazzi di cimentarsi nei diversi sport, comprendendone così le regole ma soprattutto, vivendo in momento di aggregazione, la possibilità per ognuno di trovare le proprie affinità, aspirazioni ed attitudini.