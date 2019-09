Grande festa ad Albenga con "Mille volte Moda" e la presentazione dell'Albenga Calcio

“Mille Volte Moda” torna sabato 14 settembre in via dei Mille con una serata di sfilate, spettacolo, shopping in un vero e proprio “centro commerciale” a cielo aperto e con la presentazione ufficiale – ad aprire la serata – della squadra A.S.D. Albenga Calcio 1928.

Si inizia dunque alle 19.45 con la presentazione delle nuove maglie dell’Albenga Calcio alla presenza dei dirigenti, dello staff tecnico e dei giocatori al gran completo.

Alle 20,30 inizierà la Sfilata dei commercianti, per presentare la collezione moda inverno 2019/20, che trasformerà via dei Mille nella “strada della moda” con una passerella di 35 metri.

La 12° edizione di “Mille Volte Moda”, una manifestazione che nasce dalla volontà dei negozianti di via dei Mille e del vicesindaco Alberto Passino con l’ufficio turismo, sarà presentata da Rinaldo Agostini e vedrà l’alternanza – sul maestoso palco in strada – di musica, sfilate di bambini, ragazze e ragazzi e adulti che si improvviseranno modelle e modelli per una notte.

Le attività che sfileranno sono: All' Eleganza Sposa , Ottica Mille , Boutique Chicca, SH 2.0 Starsky & Hutch, Ditelo con i Fiori , Zerosedici, Hangover Uomo, Primizie , Euphemia Viaggi, Punto Arte, Team Olimpia Albenga.

La squadra di calcio A.S.D.Albenga Calcio 1928: alla guida della squadra quest'anno c'è la famiglia Colla. La presidente è Claudia Fantino moglie di Gian Piero Colla il quale, invece, ricopre il ruolo di Vice Presidente. Il primo impegno dell’Albenga Calcio sarà domenica15 settembre allo stadio Riva di Albenga, alle ore 15,00 contro il Campomorone Sant' Olcese.

I commercianti ringraziano l'Assessore al Turismo Alberto Passino per dare sempre appoggio a questo evento di via dei Mille.