Torna il 14 e 15 settembre la seconda edizione di Albissola Colleziona

Nei giorni 14 e 15 Settembre si terrà ad Albissola Marina la seconda edizione di AlbissolaColleziona una fiera dedicata agli appassionati di fumetti, che potranno trovare sotto i portici di Corso Bigliati una selezione di bancarelle specializzate soprattutto nel fumetto usato e da collezione.

Questa seconda edizione sarà arricchita dalla presenza di 10 disegnatori di fama che ad ore stabilite distribuiranno gratuitamente delle litografie prodotte per l'occasione (illustrate con disegni inediti) a bassa tiratura, solo 80 copie numerate, dedicate ed autografate; saranno presenti Stefano Zanchi e Renata Castellani disegnatori della scuderia Disney, Stefano Guerrasio all'opera su Davvero il fumetto online di Paola Barbato, Elena Terzi al lavoro per il mercato francese al fumetto Into a dark Krimson, la straordinaria coppia Rossana Berretta e Alessandro Sidoti autori di Balthazar l'Implacabile e Fenris l'Invincibile, Silvia Bessero illustratrice per la SHUI Entertainment, Rosi Marsala del collettivo Abisso Comics, Christian Canovi impegnato nel progetto Popo e Friends, Ugo Verdi dello staff di Legs della Sergio Bonelli Editore, Valerio Alloro autore di Space Anabasis e un'altra coppia d'eccezione: Marco Forcelloni e Gian Luca Munari creatori del progetto Moe Mec and Stone.

Non mancherà la presenza dei banchi di Savona Vinile, ghiotto appuntamento per tutti gli appassionati di vinili e CD a tiratura limitata dedicati principalmente ai generi "psichedelia" e "progressiv" con un'ampia sezione per il materiale usato e da collezione selezionati dall'Associazione Vincebus Eruptum.

Insomma un fine settimana da non perdere per allontanare la mente dalle stressanti consuetudini della vita di tutti i giorni, ddedicando un pochino di tempo a cibare la mente di buoni e positivi stimoli.