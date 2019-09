Mallare, il 14 settembre una cerimonia per festeggiare i primi restauri nel santuario di N.S. dell'Eremita

Si svolgerà sabato 14 settembre, alle ore 16.30 a Mallare presso il santuario di N.S. dell'Eremita o della rotonda, una piccola cerimonia per festeggiare un primo importante traguardo nell'opera di restauro della stupenda chiesa mallarese intrapresa dall'associazione per la valorizzazione dei beni storici che, sotto la guida di Pierluigi Cerruti, da anni raccoglie fondi per riportare all'antico splendore la struttura.

I bellissimi stucchi dei soffitti realizzati a fine ottocento sono stati nel corso degli ultimi decenni in molti punti intaccati dalle infiltrazioni di acqua e umidità proveniente dalle coperture al seguito di eventi meteorologici.

I fondi fino ad ora raccolti hanno permesso di iniziare i lavori e, dopo i lavori al tetto, di riportare a nuovo gli stucchi di una delle due cappelle laterali, quella dell'addolorata, i risultati ottenuti saranno visibili a tutti da sabato pomeriggio.