Lettera al Direttore: "Permane una situazione di degrado imperterrita a Savona" (FOTO)

"Era tanto che non mi capitava di camminare per Savona il mattino alle prime ore e mi accorgo che una cosa non è cambiata in questa città. Degrado e menefreghismo resistono imperterriti malgrado cambino giunte e colori di partito. Intorno al Priamar aree poco curate e imbottite di spazzatura, quello che mi lascia sbigottito è trovare al porto residui di una notte passata in allegria tra i pub si possono ammirare ancora alle 9 meno un quarto bicchieri abbandonati in strada e mi domando che tipo di biglietto di visita potranno mai offrire a questa splendida città.

Certo l'amministrazione avrà le sue colpe ma forse qualche multa ai gestori dei locali che incuranti dell'inciviltà dei propri clienti permettono che una città bella come Savona diventi una discarica a cielo aperto Da blogger che in passato documentò il degrado e la criminalità a Legino, con tanto di minacce di morte, non posso fare a meno che denunciare questa indecente vista augurandomi che magari si faccia uno sforzo comune per il decoro della città".

Angelo Maggioni, blogger e ufologo Savonese.