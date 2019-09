Carcare, prevenzione rischio idrogeologico: 25 mila euro per la pulizia del fiume Bormida (FOTO)

Un intervento da circa 25 mila euro. Il Comune di Carcare pulisce il fiume Bormida nel tratto compreso tra località Canaletti e San Giuseppe (confine con il Comune di Cairo Montenotte).

Commenta in una nota il sindaco Christian De Vecchi: "In questi anni la nostra amministrazione comunale ha sempre investito risorse economiche per mitigare, nei limiti delle possibilità, il dissesto idrogeologico". L'intervento concluso nei giorni scorsi, è stato finanziato interamente dal Comune carcarese.

"Forse non tutti sanno che l'alveo di un fiume non è proprietà comunale ma del Demanio. Normative nazionali molto stringenti regolano le possibilità di intervento che, nella normalità dei casi, devono essere autorizzate e fatte in precisi periodi dell'anno (per permettere a flora e fauna di sviluppare i cicli vitali naturali). Tra i mesi di agosto e settembre questa opportunità è concessa, ovviamente ne abbiamo approfittato" precisa De Vecchi.

Nel passato, tali interventi venivano cofinanziati dalla Regione o Provincia. Ora, con la diminuzione dei fondi a disposizione, questa soluzione è diventata alquanto rara, lasciando ai singoli Comuni una materia alquanto complicata come la prevenzione del rischio idrogeologico. L'adozione di politiche preventive sia a livello regionale che provinciale, consentirebbe ai Comuni un maggiore respiro. Infatti, nella stragrande maggioranza, tali interventi vengono realizzati mettendo a bilancio risorse proprie.