Loano, effettuato il lavaggio dei portici di corso Europa e via Stella

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre gli operatori della ditta Stirano hanno effettuato un radicale intervento di pulizia dei portici di via Stella e corso Europa.

L'operazione, effettuata a cadenza regolare nel corso dell'anno, si somma alla normale attività di spazzamento delle strade realizzata dalla ditta Stirano.

Dal mese di luglio sempre nella zona di via Stella (così come in altre zone sensibili della città) sono state posizionate mangiatoie contenenti cibo antifecondativo per piccioni.

L'obiettivo di questo ulteriore intervento è ridurre gradualmente il numero di volatili, il cui guano imbratta le aree pubbliche e gli edifici e, nei casi peggiori, può causare l'insorgenza di problematiche igienicosanitarie.